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Роскомнадзор внес в реестр аккаунты 15 блогеров

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на аккаунты 15 российских блогеров. В частности, в списке оказались певец Егор Крид, Юрий Хованский и Гусейн Гасанов. Об этом ТАСС сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор внес в реестр аккаунты 15 блогеров
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«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщила она.

По словам Мизулиной, в реестр попали аккаунты 15 блогеров — Крида, Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Хованского, Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова и Кирилла и Александра Волынкиных.

Также она заявила, что ФНС организовала «комплекс контрольно-аналитических мероприятий, которые коснутся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

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