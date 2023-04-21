Роскомнадзор внес в реестр аккаунты 15 блогеров
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на аккаунты 15 российских блогеров. В частности, в списке оказались певец Егор Крид, Юрий Хованский и Гусейн Гасанов. Об этом ТАСС сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщила она.
По словам Мизулиной, в реестр попали аккаунты 15 блогеров — Крида, Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Хованского, Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова и Кирилла и Александра Волынкиных.
Также она заявила, что ФНС организовала «комплекс контрольно-аналитических мероприятий, которые коснутся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».