Каналы ряда блогеров запретили в России за рекламу казино

Каналы Егора Крида, Юрия Хованского и других блогеров запретили в России за рекламу казино
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Юрия Хованского и других стримеров в Twitch, Telegram и платформе Kick. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов каналы нескольких популярных блогеров за незаконную рекламу онлайн-казино в Twitch, Telegram и Kick. Решение было принято по двум обращениям Лиги безопасного интернета.
Также отмечается, что от этих платформ потребовали ограничить доступ в России к аккаунтам нарушивших закон блогеров.
Под запрет попали каналы Егора Крида, Гусейна Гасанова, Юрия Хованского, Альберта Васильева, известного под псевдонимом kyivstoner, Некоглая, а также Андрея «Mellstroy» Бурима, который в во время прямого эфира в 2020 году разбил девушке лицо об стол.
Ранее популярный российский стример Илья «Maddyson» Давыдов во время прямого эфира на Twitch заявил, что отказывается от скорого переезда в США как нелегальный иммигрант.