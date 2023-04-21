В РФ разработали ГОСТ по переработке просроченной еды
Росстандарт зарегистрировал ГОСТ по утилизации органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания, который разработал Российский экологический оператор. Об этом «Известиям» сообщили в РЭО.
Оператор отметил, что приступил к разработке ГОСТа «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования» еще в 2020 году. Теперь же он готов и зарегистрирован Росстандартом.
Также в РЭО указали, что работа по формированию нацстандартов направлена на достижение показателей нацпроекта «Экология». Предполагается, что ГОСТ обеспечит при утилизации бытовых отходов производство удобрений и питательных грунтов. Он начнет действовать с 1 июня 2023 года.