В РФ разработали ГОСТ по переработке просроченной еды

Росстандарт зарегистрировал ГОСТ по утилизации органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания, который разработал Российский экологический оператор. Об этом «Известиям» сообщили в РЭО.

Оператор отметил, что приступил к разработке ГОСТа «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования» еще в 2020 году. Теперь же он готов и зарегистрирован Росстандартом.