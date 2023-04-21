"Мойка78": фонтаны Петергофа торжественно запустят 22 апреля

В государственном музее-заповеднике "Петергоф" в субботу, 22 апреля торжественно запустят фонтаны, передает "Мойка78". С этого же дня вход в Нижний парк станет платным. Запуск фонтанного комплекса намечен на 11:00. Билеты на событие доступны в кассах заповедника и на официальном сайте "Петергофа". Также сообщается, что традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 20 мая. Билеты появятся в продаже за две недели до мероприятия. Всего в состав "Петергофа" входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга. Ранее врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков сообщил, что "Петергоф" в 2022 году посетили почти 5 млн человек. Это, по его словам, более чем на треть превышает показатель 2021-го.