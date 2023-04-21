$81.49-0.1389.35-0.11
20 часов назад

"Мойка78": фонтаны Петергофа торжественно запустят 22 апреля

Газета.Ru

В государственном музее-заповеднике "Петергоф" в субботу, 22 апреля торжественно запустят фонтаны, передает "Мойка78". С этого же дня вход в Нижний парк станет платным. Запуск фонтанного комплекса намечен на 11:00. Билеты на событие доступны в кассах заповедника и на официальном сайте "Петергофа". Также сообщается, что традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 20 мая. Билеты появятся в продаже за две недели до мероприятия. Всего в состав "Петергофа" входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга. Ранее врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков сообщил, что "Петергоф" в 2022 году посетили почти 5 млн человек. Это, по его словам, более чем на треть превышает показатель 2021-го.

"Мойка78": фонтаны Петергофа торжественно запустят 22 апреля
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий