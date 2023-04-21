Суд указал на нарушения в административном деле Невзорова*

Приморский районный суд Санкт-Петербурга указал на нарушения составителям дела об административном правонарушении в отношении журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суду не предоставили документы, которые бы подтвердили, что Невзоров был уведомлен о составлении протокола и возбуждении дела против него. Сами материалы дела, предоставленные судье, не были сшиты и пронумерованы, на них отсутствовали опись и отметка о количестве страниц с подписью должностного лица и печатью, листы оказались сложены хаотично.