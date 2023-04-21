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1 час назад

ВОЗ планирует разработать индекс одиночества

Никита Бородкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в числе прочего, разработкой определения и индекса распространенности этого состояния. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг.

ВОЗ планирует разработать индекс одиночества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, одиночество и социальная изоляция долгое время считалась несерьезными проблемами. Теперь же очевидно, что с ними сталкиваются как молодые, так и пожилые люди в разных странах. Круг подчеркнула, что проблема есть в повестке Швеции, Британии, Японии и США, однако большинство государств уделяет ей недостаточно внимания.

Представитель ВОЗ отметила, что одна из проблем в этой сфере — сбор данных, из-за чего необходимо работать над определениями, измерениями и созданием некоего индекса, которые будут показывать степень распространенности проблемы. Круг добавила, что комиссия может быть организована уже в ближайшие несколько месяцев.

Общество,ВОЗ,
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