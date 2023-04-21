$81.62-0.0489.46+0.09

Суд не принял иск Козловского к активисту Бородину

9

Суд отказался рассматривать иск актера Данилы Козловского к главе проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести и достоинства. По словам, активиста, иск был неправильно составлен. Об этом пишет «СтарХит».

Сегодня состоялось заседание, на которое сам актер не приехал. Впрочем, в связи с тем, что иск был составлен с грубыми нарушениями, суд отказался его рассматривать.

По словам Бородина, Козловский подал иск лишь для того, чтобы поднять шумиху вокруг своего имени. При этом он призвал актера лично явиться к нему и «вступить в дебаты». Он также призвал Козловского посетить ДНР с гуманитарной миссией, куда сам Бородин готов направиться сразу после заседания.

Ранее стало известно, что Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. Поводом для проверки стали заявления артиста против спецоперации.

Кроме того, активист считал, что Козловский эмигрировал в США, однако актер лишь иногда навещает там свою дочь. Сам Козловский заявил, что не собирается никуда уезжать из России, так как любит свою родину.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий