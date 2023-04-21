Суд отказался рассматривать иск актера Данилы Козловского к главе проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести и достоинства. По словам, активиста, иск был неправильно составлен. Об этом пишет «СтарХит».

Сегодня состоялось заседание, на которое сам актер не приехал. Впрочем, в связи с тем, что иск был составлен с грубыми нарушениями, суд отказался его рассматривать.

По словам Бородина, Козловский подал иск лишь для того, чтобы поднять шумиху вокруг своего имени. При этом он призвал актера лично явиться к нему и «вступить в дебаты». Он также призвал Козловского посетить ДНР с гуманитарной миссией, куда сам Бородин готов направиться сразу после заседания.

Ранее стало известно, что Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. Поводом для проверки стали заявления артиста против спецоперации.