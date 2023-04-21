Суд не принял иск Козловского к активисту Бородину
Суд отказался рассматривать иск актера Данилы Козловского к главе проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести и достоинства. По словам, активиста, иск был неправильно составлен. Об этом пишет «СтарХит».
Сегодня состоялось заседание, на которое сам актер не приехал. Впрочем, в связи с тем, что иск был составлен с грубыми нарушениями, суд отказался его рассматривать.
По словам Бородина, Козловский подал иск лишь для того, чтобы поднять шумиху вокруг своего имени. При этом он призвал актера лично явиться к нему и «вступить в дебаты». Он также призвал Козловского посетить ДНР с гуманитарной миссией, куда сам Бородин готов направиться сразу после заседания.
Ранее стало известно, что Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. Поводом для проверки стали заявления артиста против спецоперации.
Кроме того, активист считал, что Козловский эмигрировал в США, однако актер лишь иногда навещает там свою дочь. Сам Козловский заявил, что не собирается никуда уезжать из России, так как любит свою родину.