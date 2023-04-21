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1 час назад

Эксперт рассказал, как отразится на россиянах уход Duracell

Мария Иванова

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что поставки батареек Duracell в РФ продолжатся, несмотря на новости об уходе компании с российского рынка. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Эксперт рассказал, как отразится на россиянах уход Duracell
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал письмо, которое, как утверждается, российское представительство Duracell разослало партнерам.

«ООО Дюраселл Раша» выражает Вам свое почтение и с большим сожалением сообщает о том, что наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России», - подчеркивается в письме.

По данным Mash, в Россию полностью прекратили поставлять продукцию Duracell с завода в Бельгии. В компании каналу заявили, что акционеры распорядились расторгнуть все действующие контракты в РФ, распродать запасы и рассчитаться с персоналом.

Муртазин отметил, что на рынке РФ представлено множество разных батареек, кроме того, поставки Duracell все равно продолжатся.

«Duracell потеряют долю рынка - и только. Если говорить про поставки Duracell, они никуда не денутся: производство есть в разных странах», - считает эксперт.

По его мнению, на цене батареек Duracell это скажется не слишком заметно.

Общество,Эльдар Муртазин,
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