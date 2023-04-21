Запорожская АЭС переводит шестой блок в режим холодного останова

"В связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодаре руководством Запорожской АЭС принято решение о переводе реакторной установки блока номер 6 в состояние "холодный останов". В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.

В пресс-службе напомнили, что для прохождения осенне-зимнего периода пятый и шестой энергоблоки АЭС с ноября 2022 года находились в горячем останове. Сейчас первый и третий блоки станции находятся в среднем ремонте в холодном останове и останове для ремонта соответственно, второй и четвертый - в резерве в холодном останове, пятый - в резерве в горячем останове, обеспечивает теплом собственные нужды станции.