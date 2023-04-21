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Запорожская АЭС переводит шестой блок в режим холодного останова

Шестой энергоблок Запорожской АЭС переводят в режим холодного останова после завершения отопительного сезона в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в пятницу.

Запорожская АЭС переводит шестой блок в режим холодного останова
© РИА Новости

"В связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодаре руководством Запорожской АЭС принято решение о переводе реакторной установки блока номер 6 в состояние "холодный останов". В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.

В пресс-службе напомнили, что для прохождения осенне-зимнего периода пятый и шестой энергоблоки АЭС с ноября 2022 года находились в горячем останове. Сейчас первый и третий блоки станции находятся в среднем ремонте в холодном останове и останове для ремонта соответственно, второй и четвертый - в резерве в холодном останове, пятый - в резерве в горячем останове, обеспечивает теплом собственные нужды станции.

"После отключения четырех главных циркуляционных насосов блока номер 6 высвободившиеся мощности будут перераспределены для обеспечения работы гидротехнических сооружений Запорожской АЭС", - добавили в пресс-службе.

В понедельник на Запорожской АЭС сообщили о завершении отопительного сезона в Энергодаре.

Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С того времени подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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