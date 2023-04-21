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В столовой российской школы обнаружили мини-бар

В школьной столовой Ершова Саратовской области при проверке был обнаружен мини-бар. Об этом сообщает Saratovnews.

В столовой российской школы обнаружили мини-бар
© Lenta.ru

Эксперты народного фронта решили проверить организацию горячего питания в школе № 1 в Ершове. Помимо нарушений с несоблюдением санитарных норм, правил документооборота, а также отсутствия маркировки на продуктах, обнаружились и горячительные напитки.

«Открыв очередной холодильник, мы там обнаружили настоящий бар с различными алкогольными напитками. Такого за годы проверок мы еще не видели! Ни сотрудники пищеблока, ни руководство школы, ни администрация района нам внятных комментариев на эту тему не дали. Но они здесь, на наш взгляд, излишни!» — пояснила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Наталья Кривенцова.

При этом эксперты не смогли найти в школьных обедах курицу, которой по документам на блюда должно было пойти около 15 килограммов. Кроме того, родители школьников, кому полагается льготное питание, массово отказались от него. Кривенцова добавила, что после проверки были направлены соответствующие письма в областную прокуратуру и региональное Министерство образования.

Ранее учитель российской школы устроил ученикам прощальную вечеринку с алкоголем и разгромил с ними дом. Инцидент произошел в городе Черепаново Новосибирской области. Известно, что преподаватель решил уволиться из школы, где проработал полтора года.

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