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Симоньян заявила о копировании женой Байдена ее нарядов

Супруга президента США Джо Байдена Джилл копирует стиль главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом журналистка заявила в своем Telegram-канале.

Симоньян заявила о копировании женой Байдена ее нарядов
© РИА Новости

Симоньян опубликовала снимки своих нарядов и сравнила их с образом первой леди США. Главред удивлена, что супруга Байдена одевается почти так же, как и она.

«Мне тут прислали с подписью: "Джилл продолжает тебя копировать"», — написала она.

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Напомним, что ранее Симоньян предложила провести с США необычный обмен. Она считает необходимым обменять осужденного на 25 лет за госизмену Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), приговоренного к тюремному сроку за шпионаж американца Пола Уилана и обвиняемого в шпионских действиях журналиста Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По ее мнению, таким образом можно спасти «одну полезную жизнь ценой трех вредных».

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