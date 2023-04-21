Симоньян заявила о копировании женой Байдена ее нарядов

Симоньян опубликовала снимки своих нарядов и сравнила их с образом первой леди США. Главред удивлена, что супруга Байдена одевается почти так же, как и она.

Напомним, что ранее Симоньян предложила провести с США необычный обмен. Она считает необходимым обменять осужденного на 25 лет за госизмену Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), приговоренного к тюремному сроку за шпионаж американца Пола Уилана и обвиняемого в шпионских действиях журналиста Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По ее мнению, таким образом можно спасти «одну полезную жизнь ценой трех вредных».