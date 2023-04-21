$81.62-0.0489.46+0.09

Патриарх Кирилл приравнял неприязнь россиян друг к другу к измене родине

2

Неприязнь россиян друг к другу подобна измене родине. Эти два понятия сравнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Слова предстоятеля РПЦ приводит РИА Новости.

Патриарх Кирилл приравнял неприязнь россиян друг к другу к измене родине
© РИА Новости

По словам патриарха, любовь друг к другу и отечеству даст россиянам силу, которой убоятся враги России.

«Мы действительно должны быть сегодня сплоченными, нужно на далекую периферию отнести все наши недоуменные вопросы друг к другу, нашу раздражительность, нашу неприязнь. Сегодня неприязнь друг к другу — это как измена Родине, никакой неприязни не должно быть», — сказал духовный лидер российских православных христиан.

Также глава РПЦ заявил, что участники спецоперации борются за будущее страны.

Ранее патриарх Кирилл сообщал, что Россия не стремится захватить другие государства или стать богаче в нынешнем конфликте с «мироправителями тьмы века сего».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий