Патриарх Кирилл приравнял неприязнь россиян друг к другу к измене родине

«Мы действительно должны быть сегодня сплоченными, нужно на далекую периферию отнести все наши недоуменные вопросы друг к другу, нашу раздражительность, нашу неприязнь. Сегодня неприязнь друг к другу — это как измена Родине, никакой неприязни не должно быть», — сказал духовный лидер российских православных христиан.