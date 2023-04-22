Тысячелетний друг: лучшие мемы с собаками

Собаки являются одними из самых популярных домашних питомцев. Взаимодействие четвероногих с человеком началось еще в каменном веке. Предки современных собак помогали древним людям во время охоты, стерегли дома по ночам и согревали в суровую зиму. Существует мнение, что без помощи этих верных хвостатых друзей человеку никогда не удалось достичь текущих высот.

С тех пор прошло уже более 20 тысяч лет, но четвероногие товарищи все также остаются одним из главных спутников современных людей. Многие породы собак из яростных охотников превратились в милых и игривых компаньонов, которые с развитием интернета стали настоящими звездами социальных сетей.