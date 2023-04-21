ВЦИОМ обновил данные об уровне доверия россиян Путину

Четверо из пяти жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обновленные данные опубликовали на сайте организации.

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На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80,1 процента опрошенных. Этот показатель прибавил 0,4 процентного пункта за период с 10 по 16 апреля, отмечает ВЦИОМ.

Одобряют деятельность президента 77,5 процента россиян. Рост этого показателя за аналогичный период составил те же 0,4 процентного пункта.