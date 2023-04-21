Психолог рассказала, как распознать альфонса

Психолог и психотерапевт Юлия Солис рассказала «Газете.ру», какие общие черты объединяют альфонсов и как их распознать среди других.

Альфонс - это мужчина, склонный находиться на содержании у женщин. Такие мужчины выделяются тем, что проявляют уверенность в себе и своих действиях. Это помогает им убедить женщин, что их намерения искренние.

«Также эти мужчины хорошо понимают эмоции других людей и умеют ими осознанно управлять. Они могут проявлять заботу и внимание к женщинам, что заставляет их чувствовать себя особенными и единственными», - рассказала эксперт.

Однако не каждый альфонс обладает такими качествами и не обязательно, что эти признаки присутствуют только у альфонсов – они могут быть и у других мужчин.

Также альфонса можно распознать по внешнему виду. Как правило, они обладают харизмой и привлекательной наружностью, что помогает им привлекать к себе внимание женщин. Они обращают большое внимание на свой внешний вид и предпочитают носить брендовые вещи.