В России отказались реабилитировать сбежавшего в США экс-охранника Сталина

Верховный суд России признал законным решение об отказе начать процедуру реабилитации советского контрразведчика и бывшего охранника Иосифа Сталина Петра Дерябина, сбежавшего в США. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Высшая судебная инстанция вынесла определение об удовлетворении представления об отказе в реабилитации гражданина.

Дерябин в годы Великой Отечественной войны служил в СМЕРШ, а затем перешел в НКВД. В этот же период он некоторое время охранял генералиссимуса, сопровождая его на конференциях в Ялте, Тегеране и Потсдаме.