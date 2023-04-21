В России отказались реабилитировать сбежавшего в США экс-охранника Сталина

В России отказались реабилитировать сбежавшего в США бывшего охранника Сталина
Верховный суд России признал законным решение об отказе начать процедуру реабилитации советского контрразведчика и бывшего охранника Иосифа Сталина Петра Дерябина, сбежавшего в США. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Высшая судебная инстанция вынесла определение об удовлетворении представления об отказе в реабилитации гражданина.
Дерябин в годы Великой Отечественной войны служил в СМЕРШ, а затем перешел в НКВД. В этот же период он некоторое время охранял генералиссимуса, сопровождая его на конференциях в Ялте, Тегеране и Потсдаме.
В 1954 году Дерябин сбежал в США, где перешел на сторону ЦРУ. Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила его к смертной казни.