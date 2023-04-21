Европейская страна оценила выгоду от притока россиян

Приток в страну тысяч россиян принес выгоду Сербии. О положительном влиянии эмигрантов на экономику заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, ее слова приводит Bloomberg.

Она сообщила, что после начала специальной военной операции в страну хлынул приток переселенцев из России. По словам премьера, эти люди были не только привлечены экономикой балканской страны, но и «не чувствовали себя желанными гостями в Европе».

Глава правительства отметила, что Сербия предлагает льготы российским специалистам, в том числе инженерам, «в основном очень молодым, очень квалифицированным, очень талантливым людям». По словам министра, они обладают востребованными навыками для национальной индустрии информационных технологий и становятся полноценными налогоплательщиками.

«Эти молодые люди ориентированы на Запад, прекрасно образованы, они против войны. Это хорошо для нас», — сказала Брнабич.

Сербия сохраняет определенный нейтралитет в отношении конфликта на Украине, воздерживаясь от принятия санкций Европейского союза против Москвы. Премьер-министр объясняет свою позицию, ссылаясь на опыт изоляции страны во время распада Югославии и карательные меры, направленные против Белграда.

«Наш народ решительно выступает против санкций», — заявила она.

Брнабич добавила, что по ее мнению, санкции не уменьшают способность или готовность какой-либо страны вести войну.

Экономика Сербии сильно пострадала от санкций, направленных против бывшей Югославии в 1990-х годах. Они были отменены после свержения Милошевича в 2000 году.