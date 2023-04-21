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Симоньян обратилась к Маску словами «по-братски, Илон, от души»

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Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратилась к владельцу Twitter и основателю SpaceX Илону Маску после того, как он принял решение отказаться от пометок «связанное с государством СМИ» и «финансируемое государством СМИ» в соцсети. В своем Telegram-канале Симоньян поблагодарила предпринимателя за это решение.

«Twitter снял с меня и всех наших каналов пометку СМИ, финансируемое государством», — написала она.

По словам главреда RT, теперь ее аккаунт можно найти, используя поиск соцсети.

«По-братски, Илон, от души», — написала Симоньян, обращаясь к Маску.

О том, что Twitter решила отказаться от специальной маркировки аккаунтов, связанных, по мнению представителей компании, с государством стало известно утром 21 апреля. Twitter больше не будет использовать отметки «связанное с государством СМИ» и «финансируемое государством СМИ» для обозначения изданий и телеканалов. Пометку, в частности, убрали с аккаунтов ТАСС и RT.

Администрация Twitter маркировала СМИ, которые, по ее мнению, связаны с государством, с 2020 года. Соцсеть определяла их как средства массовой информации, «где государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением».

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