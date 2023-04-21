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Китай предостерег от «игр с огнем» вокруг Тайваня

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Возвращение Тайваня является частью того мирового порядка, который сформировался после Второй мировой войны, обе стороны пролива принадлежат Китаю. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ганн, пишет ТАСС.

«Сегодня не материковый Китай нарушает международные правила, в одностороннем порядке изменяет статус-кво и разрушает стабильность в Тайваньском проливе (…) Те, кто играет с огнем в тайваньском вопросе, сами себя подожгут», - предупредил он.

В SpaceX заявили о преднамеренном уничтожении Starship

Кораблю Starship после старта была дана команда на уничтожение из-за выявления неполадок с несколькими силовыми установками. Об этом со ссылкой на заявление компании SpaceX пишет РИА Новости.

«У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», - пояснили в компании отметив, что во время полета у первой ступени-ускорителя Super Heavy вышли из строя по меньшей мере шесть из 33 двигателей Raptor.

Онищенко оценил опасность подвида коронавируса «Арктур»

Несмотря на то, что подвариант «омикрона» XBB.1.16 «Арктур» вызвал рост заболеваемости, его симптомы напоминают обычные ОРВИ, повода для волнения нет. Об этом заявил ТАСС академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Вбросили эту страшилку. Нет поводов для того, чтобы быть напряженными. Да, количество заболевших подросло. Сразу скажу, что не всех мы даже регистрируем - многие даже не обращаются, потому что он ведет себя как респираторная [инфекция]», - заметил он, призвав при этом россиян не забывать о мерах профилактики и вакцинации.

США уговаривали Украину оставить Артемовск

Вашингтон предупреждал Киев о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) и призывал оставить город. Об этом со ссылкой на слитые в соцсети секретные документы Пентагона и разведки США пишет The Washington Post.

По данным издания, «оценки США были мрачными уже в январе». В документах под грифом «совершенно секретно» содержится предупреждение о том, что «постоянное» наступление России поставило под угрозу способность Украины удерживать город».

Грузинский банк пригрозил закрывать счета из-за нарушения санкций

Крупнейший банк Грузии TBC предупредил своих клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. Соответствующее заявление было размещено на сайте кредитной организации.