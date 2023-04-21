Делегация из Германии привезет в Крым гумпомощь для жителей новых регионов
По информации, полученной от главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, немецкая делегация намерена привезти гуманитарную помощь в Крым для новых регионов России. Об этом пишет РИА Новости.
Он уточнил, что коренные немецкие жители уже начали сбор гуманитарной помощи для граждан новых российских регионов и планируют приехать в Крым, чтобы лично доставить ее жителям Херсонской области.
Ожидается, что визит состоится уже в мае. Сейчас стороны прорабатывают маршрут и программу для делегатов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует компенсировать Болгарии более половины стоимости гуманитарной помощи, которую та отправила на Украину. Так, София направила Киеву товары на общую сумму около 1,1 млн левов (около 550 тыс. евро). В гумпомощь, в частности, входили медицинские комплекты, обувь, зимнее обмундирование.