Делегация из Германии привезет в Крым гумпомощь для жителей новых регионов

По информации, полученной от главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, немецкая делегация намерена привезти гуманитарную помощь в Крым для новых регионов России. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что коренные немецкие жители уже начали сбор гуманитарной помощи для граждан новых российских регионов и планируют приехать в Крым, чтобы лично доставить ее жителям Херсонской области.

Ожидается, что визит состоится уже в мае. Сейчас стороны прорабатывают маршрут и программу для делегатов.