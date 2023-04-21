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Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах России

Дистанционное обучение в российских школах должно применяться только как исключение в некоторых случаях. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах
© РИА Новости

Как сообщил парламентарий, ему поступает много сообщений от родителей с жалобами, что после окончания пандемии COVID-19 в школах продолжает использоваться онлайн-обучение, из-за чего качество образования и уровень знания школьников снижается.

Среди недостатков дистанционного образования родители выделяют невозможность качественно освоить некоторые предметы, сложность в контроле за учениками и адекватной оценки работы и домашних заданий детей, когда они находятся по другую сторону экрана. Россияне отмечают, что школьники не воспринимают такой формат занятий всерьез и прогуливают занятия и что не все семьи могут позволить себе купить компьютер для ребенка и создать ему комфортные условия для занятий через интернет.

«В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приёмной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года. Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике», — написал Володин, указывая на то, что одна из причин таких низких результатов связана с онлайн-обучением выпускников.

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