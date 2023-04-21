Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах

Дистанционное обучение в российских школах должно применяться только как исключение в некоторых случаях. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram -канале.

Как сообщил парламентарий, ему поступает много сообщений от родителей с жалобами, что после окончания пандемии COVID-19 в школах продолжает использоваться онлайн-обучение, из-за чего качество образования и уровень знания школьников снижается.

Среди недостатков дистанционного образования родители выделяют невозможность качественно освоить некоторые предметы, сложность в контроле за учениками и адекватной оценки работы и домашних заданий детей, когда они находятся по другую сторону экрана. Россияне отмечают, что школьники не воспринимают такой формат занятий всерьез и прогуливают занятия и что не все семьи могут позволить себе купить компьютер для ребенка и создать ему комфортные условия для занятий через интернет.