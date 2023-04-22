Российский вирусолог объяснил опасность COVID-штамма "Арктур"

– Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо, – цитирует СМИ Чепурнова.