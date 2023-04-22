Российский вирусолог объяснил опасность COVID-штамма "Арктур"

Профессор Александр Чепурнов сообщил россиянам, что новый подвид коронавирусного штамма "Омикрон" может рекомбинироваться с более ранними вариантами вируса.
В беседе с журналистами начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины отметил, что штамм "Арктур", который является подвидом "Омикрона", опасен тем, что может рекомбинироваться с более ранними вариантами COVID-19. Это может привести к тому, что болезнь будет распространяться быстрее и протекать тяжелее. Об этом пишет издание URA.RU.
– Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо, – цитирует СМИ Чепурнова.
По словам вирусолога, у россиян уже отсутствует иммунитет к вирусу, однако заболевание у вакцинированных или переболевших протекает легче.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что глава Роспотребнадзора предрекла всплеск заболеваемости новым COVID-штаммом "Арктур".