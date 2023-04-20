Еще один московский вуз столкнулся с корью

Московский Политех перевел на удаленный формат обучения студентов из 11 учебных групп, которые предположительно контактировали с зараженным корью молодым человеком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

По данным агентства, ранее пресс-служба вуза сообщила об обнаружении заболевшего корью студента.

В Политехе отметили, что в в корпусах учебного заведения открыты прививочные пункты.

Кроме того, медработники периодически проводят дезинфекцию, применяют бактерицидные облучатели, осуществляют контроль за всеми контактными лицами.

Заболевший в настоящее время находится в одной из столичных клиник. Другие случаи заболевания корью в вузе не выявлены, уточнили в пресс-службе.