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Еще один московский вуз столкнулся с корью

Московский Политех перевел на удаленный формат обучения студентов из 11 учебных групп, которые предположительно контактировали с зараженным корью молодым человеком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

Еще один московский вуз столкнулся с корью
© РИА Новости

По данным агентства, ранее пресс-служба вуза сообщила об обнаружении заболевшего корью студента.

В Политехе отметили, что в в корпусах учебного заведения открыты прививочные пункты.

Кроме того, медработники периодически проводят дезинфекцию, применяют бактерицидные облучатели, осуществляют контроль за всеми контактными лицами.

Заболевший в настоящее время находится в одной из столичных клиник. Другие случаи заболевания корью в вузе не выявлены, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания корью были зафиксированы в Подмосковье, Новосибирской и Ленинградской областях.

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