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В Воронеже отменили салют на День Победы

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В Воронеже состоится парад на День Победы, рассказал руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников. Вместе с тем, добавил он, региональные власти приняли решение отказаться от салюта. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В Воронеже отменили салют на День Победы
© РИА Новости

«На 9 Мая в Воронеже не будет салюта», - подчеркнул Сокольников.

По словам чиновника, во время празднования Дня Победы будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Сокольников напомнил, что власти города призвали жителей не публиковать в интернете ролики, на кадрах которых можно увидеть, какие конкретно меры принимаются для обеспечения безопасности торжественных мероприятий.

Напомним, что власти Белгорода, Севастополя, Курска и ряда других городов приняли решение не проводить парады на День Победы. В Курске, кроме того, отказались от салюта на 9 мая.

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