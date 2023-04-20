В Воронеже отменили салют на День Победы
В Воронеже состоится парад на День Победы, рассказал руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников. Вместе с тем, добавил он, региональные власти приняли решение отказаться от салюта. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
«На 9 Мая в Воронеже не будет салюта», - подчеркнул Сокольников.
По словам чиновника, во время празднования Дня Победы будут приняты беспрецедентные меры безопасности.
Сокольников напомнил, что власти города призвали жителей не публиковать в интернете ролики, на кадрах которых можно увидеть, какие конкретно меры принимаются для обеспечения безопасности торжественных мероприятий.
Напомним, что власти Белгорода, Севастополя, Курска и ряда других городов приняли решение не проводить парады на День Победы. В Курске, кроме того, отказались от салюта на 9 мая.