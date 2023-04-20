Россельхознадзор нашел фальсификат в итальянских кормах для животных

Специалисты Россельхознадзора выявили новые случаи фальсификации итальянских премиальных кормов для собак и кошек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве пояснили, что эксперты обнаружили в кормах от итальянских производителей различные незаявленные компоненты и ГМО и не обнаружили многие заявленные.

Так, во влажном кошачьем корме, на упаковке которого были заявлены тунец и лосось, специалистам не удалось найти ДНК лососевых рыб.

В корме для собак, на упаковке которого были указаны белая рыба и рис, какие-либо признаки рыбы не были обнаружены.

Вместе с тем, в корме для страдающих диабетом кошек анализ показал наличие ДНК кукурузы, имеющей высокий гликемический индекс.

По данным ведомства, за четыре неполных месяца 2023 года эксперты зафиксировали 10 случаев обнаружения ГМО в элитной итальянской продукции.