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Россельхознадзор нашел фальсификат в итальянских кормах для животных

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Специалисты Россельхознадзора выявили новые случаи фальсификации итальянских премиальных кормов для собак и кошек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россельхознадзор нашел фальсификат в итальянских кормах для животных
© globallookpress.com

В ведомстве пояснили, что эксперты обнаружили в кормах от итальянских производителей различные незаявленные компоненты и ГМО и не обнаружили многие заявленные.

Так, во влажном кошачьем корме, на упаковке которого были заявлены тунец и лосось, специалистам не удалось найти ДНК лососевых рыб.

В корме для собак, на упаковке которого были указаны белая рыба и рис, какие-либо признаки рыбы не были обнаружены.

Вместе с тем, в корме для страдающих диабетом кошек анализ показал наличие ДНК кукурузы, имеющей высокий гликемический индекс.

По данным ведомства, за четыре неполных месяца 2023 года эксперты зафиксировали 10 случаев обнаружения ГМО в элитной итальянской продукции.

В прошлом году подобные нарушения также неоднократно фиксировались, резюмировали в Россельхознадзоре.

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