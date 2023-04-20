В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским

Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли, намеченных на 20 и 21 апреля. Об этом говорится в объявлении на сайте театра.
"К нашему огромному сожалению, спектакли "Гамлет", назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно", - сказано в сообщении.
В театре добавили, что приобретенные зрителями билеты остаются действительными. "Очень надеемся, что спектакли состоятся", - отметили в МДТ.
Спектакль "Гамлет" идет на сцене театра с 2016 года. Помимо Козловского (Гамлет), в нем играют Елизавета Боярская (Офелия), Ксения Раппопорт (Гертруда) и другие артисты.