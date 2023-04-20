В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским

Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли, намеченных на 20 и 21 апреля. Об этом говорится в объявлении на сайте театра.