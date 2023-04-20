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Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли "Гамлет" с Данилой Козловским

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Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли, намеченных на 20 и 21 апреля. Об этом говорится в объявлении на сайте театра.

В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским
© РИА Новости

"К нашему огромному сожалению, спектакли "Гамлет", назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно", - сказано в сообщении.

В театре добавили, что приобретенные зрителями билеты остаются действительными. "Очень надеемся, что спектакли состоятся", - отметили в МДТ.

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Спектакль "Гамлет" идет на сцене театра с 2016 года. Помимо Козловского (Гамлет), в нем играют Елизавета Боярская (Офелия), Ксения Раппопорт (Гертруда) и другие артисты.

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