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25 минут назад

Альтштейн назвал причину распространения кори в России

News.ru

Вспышки кори на территории России происходят из-за отсутствия вакцинации у ряда граждан, рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с «Радио 1» он отметил, что нарушение графика прививок, защищающих от инфекции, чревато ростом зараженных.

Альтштейн назвал причину распространения кори в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина распространения простая, отсутствие вакцинации у некоторых граждан. Вакцина против кори была разработана еще в 60-х годах прошлого века, то есть до того, как она была внедрена в 70-х по всему миру, она дала хорошие результаты. <...> Важно своевременно вакцинировать детей и заболеваемость будет минимальная, а если нарушают применение вакцины, то сразу начинаются вспышки, — отметил вирусолог.

По словам эксперта, после коронавирусной инфекции в обществе усилились антивакционные настроения. Антипрививочники повлияли на то, что корь вновь сильно распространилась. Альтштейн отметил, что надо переубеждать людей с подобными взглядами.

Вирусолог также пояснил, что непривитые дети переносят корь гораздо легче взрослых. Поэтому он рекомендует людям до 30 лет обязательно вакцинироваться. Альтштейн уточнил, что это позволит остановить распространение вспышки кори.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

Общество,Анатолий Альтштейн,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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