Альтштейн назвал причину распространения кори в России

Причина распространения простая, отсутствие вакцинации у некоторых граждан. Вакцина против кори была разработана еще в 60-х годах прошлого века, то есть до того, как она была внедрена в 70-х по всему миру, она дала хорошие результаты. <...> Важно своевременно вакцинировать детей и заболеваемость будет минимальная, а если нарушают применение вакцины, то сразу начинаются вспышки, — отметил вирусолог.