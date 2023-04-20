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Проживающий в США писатель Каролинский получил российское гражданство

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Президент Владимир Путин дал российское гражданство уроженцу Одессы, 90-летнему писателю и журналисту Гарри Табачнику (Каролинскому) и его супруге, живущим в США.

Проживающий в США писатель Каролинский получил российское гражданство
© РИА Новости

В указе отмечается, что принять в российское гражданство следует Гарри Каролинского и его супругу Зинаиду Каролинскую, передает ТАСС.

Гарри Табачник (псевдоним – Гарри Каролинский) родился в Одессе в 1932 году, работал на всесоюзном радио «Маяк», в 1973 году эмигрировал в США, гдеработал на радио «Свобода» и «Голос Америки» (радиокомпании признаны в РФ СМИ-иноагентами). Каролинский участвовал в работе Конгресса соотечественников в Москве и в форумах соотечественников, которые проходили в Крыму.

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