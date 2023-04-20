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19 минут назад

В Севастополе отменили военный парад в День Победы

Москва24

В Севастополе не будут организовывать военный парад в День Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.

В Севастополе отменили военный парад в День Победы
Фото: ТАССТАСС

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены", – цитирует его ТАСС.

Ранее аналогичное мероприятие решили не проводить в Крыму. Причем тогда глава региона Сергей Аксенов уточнил, что подобное решение было принято не только крымскими, но и севастопольскими властями. Позже Развозжаев пояснил, что решение о проведении парада Победы в городе-герое Севастополе остается за Минобороны РФ. В момент отмены мероприятия в Крыму решение о Севастополе еще не было принято.

Общество,Михаил Развозжаев,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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