Певца Динара Рахматуллина нашли мертвым в музыкальной студии

Певец Динар Рахматуллин внезапно скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщает StarHit. Тело музыканта обнаружили в звукозаписывающей студии.

Фото: Динар Рахматуллин/VK Динар Рахматуллин/VK

Родные Рахматуллина подтвердили его смерть и заявили, что не намерены озвучивать причину его смерти. Семья артиста призвала поклонников отнестись к их позиции с пониманием. В соцсетях рассматривают две версии ухода из жизни Рахматуллина - самоубийство и проблемы с сердцем.

"В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо", - сообщили родные музыканта.

Динар Рахматуллин известен по композиции "Мама". Также певец выпустил такие песни, как "Снова день, снова ночь", "Дорога" и другие.