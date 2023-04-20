Санкт-Петербург вошел в топ-100 самых богатых городов мира. Кроме того, за десять лет в Северной столице сократилось число долларовых миллионеров. Такие данные приводит «МК в Питере» со ссылкой на консалтинговую компанию Henley&Partners.

В списке самых богатых городов всей планеты Петербург занял 71-е место. На первой позиции рейтинга оказался Нью-Йорк, на втором – Токио, а на третьем – Сан-Франциско.