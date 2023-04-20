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Петербург вошел в ТОП-100 самых богатых городов мира

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Санкт-Петербург вошел в топ-100 самых богатых городов мира. Кроме того, за десять лет в Северной столице сократилось число долларовых миллионеров. Такие данные приводит «МК в Питере» со ссылкой на консалтинговую компанию Henley&Partners.

Петербург вошел в ТОП-100 самых богатых городов мира
© РИА Новости

В списке самых богатых городов всей планеты Петербург занял 71-е место. На первой позиции рейтинга оказался Нью-Йорк, на втором – Токио, а на третьем – Сан-Франциско.

Также известно, что в Петербурге с 2012 по 2022 год значительно сократилось количество долларовых миллионеров. За эти десять лет их стало меньше на 38%. .

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