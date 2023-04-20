В Госдуме предложили убивать бездомных животных при их нападении

«Умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица», — говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что на сегодняшний день меры, которые направлены на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных не всегда эффективны. Отпущенные после процедур на волю собаки могут собираться в стаи и нападать на людей. Кроме того, животные могут быть переносчиками опасных заболеваний.