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5 минут назад

В Госдуме предложили убивать бездомных животных при их нападении

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Алтайское краевое законодательное собрание внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает разрешить убийство бездомных животных в случае обороны, проявлении агрессии или признаках бешенства. Соответствующий документ появился в электронной базе законодательного органа.

В Госдуме предложили убивать бездомных животных при их нападении
Фото: МослентаМослента

«Умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица», — говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что на сегодняшний день меры, которые направлены на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных не всегда эффективны. Отпущенные после процедур на волю собаки могут собираться в стаи и нападать на людей. Кроме того, животные могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Авторы законопроекта предлагают сделать обязательной процедуру регистрации домашних питомцев. Отсутствие такой практики в нашей стране, по их мнению, противоречит основным принципам обращения с животными.

Ранее жители столичного ЖК пожаловались на нападение стаи бездомных собак на их соседа.

Общество,Госдума,
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