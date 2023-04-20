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В Минкультуры прокомментировали задержание экс-замминистра Яриловой

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В Минкультуры РФ заявили, что знают о задержании экс-замминистра Ольги Яриловой и будут оказывать содействие правоохранительным органам. Об этом пишет ТАСС.

«Министерству культуры РФ известно о задержании Ольги Яриловой, занимавшей до сентября 2022 года пост заместителя министра, и проведении в ее отношении процессуальных действий в рамках уголовного дела», - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что Яриловой будет оказана необходимая поддержка и содействие следственным и правоохранительным органам.

Суд арестовал на два месяца экс-замминистра культуры Ярилову

Ранее стало известно об аресте задержанной Ольги Яриловой. Ей избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца в СИЗО. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, Ярилова подозревается в хищении более 200 млн рублей из проекта «Пушкинская карта». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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