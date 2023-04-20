Wikimedia оштрафовали за отказ удалить статью об эпизоде СВО

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания в судебном участке мирового судьи номер 422 Москвы.

"Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 1 млн 500 тыс. рублей", - сказал судья Тимур Вахрамеев.

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Как сказано в оглашенных материалах, прокуратура потребовала от Роскомнадзора принять меры реагирования после обнаружения статьи о боях под Ахтыркой в феврале-марте 2022 года, в ходе которых погибли дети. В надзорном ведомстве заявили, что информация в этой статье не соответствует действительности. Регулятор потребовал от Wikimedia Foundation удалить эту статью, однако этого сделано не было. По этой причине и был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе заседания представитель Wikimedia Foundation потребовал от суда прекратить дело и не штрафовать компанию. Он подчеркнул, что эту организацию нельзя привлекать к административной ответственности по ст. ст. 13.41 КоАП РФ на территории РФ, так как она зарегистрирована в США. Также, по мнению защитника Wikimedia Foundation, прокуратура не указала, какие именно сведения в статье не соответствуют действительности. А между тем, как утверждает представитель компании, определенные сведения, опубликованные в статье, подтверждены представителями ООН, посетившими Ахтырку после вывода оттуда российских войск.

В феврале компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года - на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале "Википедии" остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation будет маркироваться в поисковых системах как нарушитель российского законодательства. Кроме этого, в настоящий момент в суде ожидают рассмотрения еще два протокола в отношении этой организации по аналогичной статье. Заседание по первому из них назначено на 13 апреля, а по второму - на 18 апреля.