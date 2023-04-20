Россиянам назвали популярные места обитания клещей

Насекомые чувствуют тепло человека или животного за 10-15 метров до того, как они подойдут. Поэтому попав на одежду они быстро ищут место, где можно присосаться к коже. Чаще всего их обнаруживают на в районе головы, шеи, сгибов рук и коленей. Находиться на теле человека паразит может до 10 дней, так как укус безболезненный. После этого он просто отпадет, так как насытился кровью, объясняет Олеся Савельева.