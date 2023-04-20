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10 минут назад

Россиянам назвали популярные места обитания клещей

РИА "ФедералПресс"

Активизация насекомых начинается в апреле, когда температура поднимается выше нуля, а солнце светит не так сильно. Терапевт Олеся Савельева рассказала, какие места стоит обходить стороной, чтобы не подцепить клеща.

Россиянам назвали популярные места обитания клещей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Клещи живут в траве, на листьях кустов и деревьев, как правило, на высоте от 25 сантиметров до 1 метра», – отмечает врач.

Насекомые чувствуют тепло человека или животного за 10-15 метров до того, как они подойдут. Поэтому попав на одежду они быстро ищут место, где можно присосаться к коже. Чаще всего их обнаруживают на в районе головы, шеи, сгибов рук и коленей. Находиться на теле человека паразит может до 10 дней, так как укус безболезненный. После этого он просто отпадет, так как насытился кровью, объясняет Олеся Савельева.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что россиянам сообщили, как обезопасить себя от клещей.

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