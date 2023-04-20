Соискатели назвали качества идеального сотрудника

Идеальным кандидатом в текущем году по мнению соискателей является человек с критическим мышлением, перспективами в развитии и умением слышать собеседника. Об этом сообщили РИАМО организаторы премии Team Awards.

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Также сотрудник должен уметь понимать потребности клиента, быстро принимать решения, быть отрытым к новым знаниям.

По результатам исследований четверть соискателей считает, что работодатели отдают предпочтение мужчинам. Кроме того, трудоустройство влияет наличие семьи и детей.

Основными проблемами в трудоустройстве являются не официальное оформление, несовпадение со взглядами работодателя, желание работать удаленно, а также внешний вид.

В свою очередь глава SuperJob Алексей Захаров добавил, что работодатели чаще обращают внимание на имя вуза, а не на степень образования. Нюансы – бакалавриат, магистратура, аспирантура — интересуют их редко, передает НСН.