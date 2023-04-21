Класс в новосибирской гимназии устроил забастовку из-за конфликта в учреждении

Школьный класс в новосибирской гимназии не посещает занятия из-за конфликтной ситуации в учреждении. Прокуратура внесла представление мэру города из-за того, что департамент образования мэрии не пытался урегулировать конфликт, сообщили в областной прокуратуре в пятницу.

"Прокуратурой области проведена проверка по информации о конфликтной ситуации в гимназии №10, которая привела к забастовке целого класса. Установлено, что департаментом образования мэрии Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы", - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко в своем Telegram-канале сообщила, что обеспокоена непрекращающимся конфликтом в одном из классов начального звена, и тем, что из-за этого нарушаются права детей на качественное образование и право учиться в спокойной благоприятной обстановке. Болтенко обратилась в Минобразования региона и прокуратуру.