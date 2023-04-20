Бывший худрук МХАТа предложил лишить избирательных прав женщин

«Избирательное право, конечно, нужно давать главе семьи — мужчине. Он должен иметь столько бюллетеней, сколько у него детей. Вся семья должна голосовать за одного того или иного кандидата», — считает Бояков.

Бояков утверждает, что все члены семьи должны голосовать за одного кандидата, однако конечное решение будет принимать глава семьи. Художественный руководитель Нового театра считает, что для него подобное позиционирование «абсолютно понятно и просто».

Ранее Эдуард Бояков заявил, что бывшего художественного руководителя МХАТ имени Горького Татьяну Доронину использовали, чтобы снять его с должности. Режиссер отметил, что отец просил его ни в коем случае не ссориться с Дорониной, когда Боякова назначили худруком МХАТа. По его словам, за все время своей работы в театре он ни разу не поссорился с актрисой.