Керченская паромная переправа временно приостановила работу

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Кубань и Крым , временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив функционировала с 1954 по 2020 год, она соединяла Крым и Краснодарский край. Переправа возобновила свою работу в 2022 году после взрыва 8 октября на Крымском мосту.