Керченская паромная переправа временно приостановила работу

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Кубань и Крым, временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.
Паромная переправа через Керченский пролив функционировала с 1954 по 2020 год, она соединяла Крым и Краснодарский край. Переправа возобновила свою работу в 2022 году после взрыва 8 октября на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что дорожный затор образовался на федеральной трассе в Приморье. Длина пробки достигла 20 км.