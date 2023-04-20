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22 минуты назад

Керченская паромная переправа временно приостановила работу

Газета.Ruиещё 1

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Кубань и Крым, временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Керченская паромная переправа временно приостановила работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Паромная переправа через Керченский пролив функционировала с 1954 по 2020 год, она соединяла Крым и Краснодарский край. Переправа возобновила свою работу в 2022 году после взрыва 8 октября на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что дорожный затор образовался на федеральной трассе в Приморье. Длина пробки достигла 20 км.

Общество,МЧС России,
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