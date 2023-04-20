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8 минут назад

Попова рассказала об осложнении эпидситуации с корью

Елена Прошина

Случаи заражения корью выявлены уже в 44 регионах. Ситуация с инфекцией в РФ осложняется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, случаи заражения ограничиваются локальными вспышками, которые можно быстро локализовать. Она подчеркнула, что в стране не нужны системные ограничительные меры, так как все необходимые меры реагирования уже действуют и отработаны.

Попова подчеркнула важность иммунизации лиц, контактировавших с инфицированными, и отметила, что более 30% запланированных к иммунизации уже привиты.

«Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит», - добавила глава ведомства.

Она также упомянула, что три региона, в том числе Дагестан, испытывают трудности с корью из-за завоза из соседних стран с аналогичными вспышками. Однако Попова заверила общественность, что ситуация находится под контролем и активно решается.

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Ранее случай заболевания корью был выявлен в Московском Политехе. В вузе заявили, что держат ситуацию под контролем, угрозы распространения заболевания нет. В настоящее время заболевший находится под присмотром врачей.

Общество,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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