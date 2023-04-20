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32 минуты назад

Названы сроки вспышки коронавируса «Арктур» в России

Мария Иванова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вспышка подварианта коронавируса «Арктур» ожидается в России к концу мая. Об этом сообщает ТАСС.

Главный санитарный врач связала вспышку с грядущими майскими праздниками. Попова подчеркнула, что система здравоохранения страны готова к перегрузкам, которые могут возникнуть.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что «Арктур» гораздо более заразен, чем его предшественники, и умеет обходить ранее сформированный иммунитет.

«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», - предупредила Попова.

Она добавила, что в случае с «Арктуром» болезнь протекает в основном в форме ОРВИ, госпитализировать пациентов требуется нечасто.

«Арктур» – это один из 600 подвариантов омикрон-штамма коронавируса, он стоит за недавним всплеском заболеваемости коронавирусом в Индии.

Вирусолог рассказал об особенностях пришедшего в Россию «арктура»

18 апреля стало известно, что в России выявили первые случаи заболевания «Арктуром». В Роспотребнадзоре заявили, что он заразнее собратьев, но протекает в более легкой форме.

Общество,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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