Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вспышка подварианта коронавируса «Арктур» ожидается в России к концу мая. Об этом сообщает ТАСС.

Главный санитарный врач связала вспышку с грядущими майскими праздниками. Попова подчеркнула, что система здравоохранения страны готова к перегрузкам, которые могут возникнуть.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что «Арктур» гораздо более заразен, чем его предшественники, и умеет обходить ранее сформированный иммунитет.

«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», - предупредила Попова.

Она добавила, что в случае с «Арктуром» болезнь протекает в основном в форме ОРВИ, госпитализировать пациентов требуется нечасто.

«Арктур» – это один из 600 подвариантов омикрон-штамма коронавируса, он стоит за недавним всплеском заболеваемости коронавирусом в Индии.