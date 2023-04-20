Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе визита в Саратов, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ. Все они представляют собой локальные очаги, которые удается быстро купировать. Попова подчеркнула, что корь является давно изученным и хорошо профилактирующимся заболеванием.

Попова добавила, что никаких ограничительных мер в такой ситуации не требуется, так как все меры реагирования хорошо известны и давно прописаны. Специалисты проводят иммунизацию контактных людей в очаге заболеваемости.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», — пояснила Попова.