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Глава Роспотребнадзора Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе визита в Саратов, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ. Все они представляют собой локальные очаги, которые удается быстро купировать. Попова подчеркнула, что корь является давно изученным и хорошо профилактирующимся заболеванием.

Попова добавила, что никаких ограничительных мер в такой ситуации не требуется, так как все меры реагирования хорошо известны и давно прописаны. Специалисты проводят иммунизацию контактных людей в очаге заболеваемости.

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«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», — пояснила Попова.

Ранее в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС были выявлены два случая заболевания корью, в связи с чем вуз ввел дистанционное обучение для некоторых студентов.

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