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СМИ: в России выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров

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Доля осужденных за уголовные преступления в России граждан старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Верховного суда РФ за прошлый год.

В России выявили рекордное число преступников-пенсионеров
© РИА Новости

Число получивших приговор по уголовному делу мужчин-пенсионеров в 2022 году достигло 13,3 тыс. До этого оно не превышало 11,7 тыс., отмечает издание.

Примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет составляют пенсионеры (31,2%, или 19 286 человек). Мужчин старше 60 лет в этой группе — 13 341, а женщин 55-летнего возраста и старше — 5945.

Согласно отчету ВС, всего за 2022 год был осужден 578 751 человек, из них 61 655 — люди старше 50 лет, что составляет 10,65%. С 2013 по 2016 год их доля сохранялась примерно на уровне 8–8,8%, а с 2017 по 2021 год постепенно росла с 9,1 до 9,9%.

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В конце марта МВД РФ сообщало, что число преступлений с использованием оружия и взрывчатки выросло за два месяца на 64%.

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