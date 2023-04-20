Россиян предупредили о самых опасных по клещам регионах

Риск заражения клещевым энцефалитом выше всего в Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областях, а также в Республике Алтай и Алтайском крае. Об этом в разговоре с Ura.ru сообщила врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Алена Гуляева.

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Она отметила, что жителям Урала, Сибири и Центральной России необходимо проходить вакцинацию от клещевого энцефалита в обязательном порядке. По ее словам, вышеуказанные регионы являются эндемичными.

Кроме того, Гуляева предупредила россиян о риске заразиться боррелиозом. По ее словам, вероятность этого «очень высока во всех регионах России». Терапевт напомнила, что клещи являются активными в период с апреля по октябрь до первых заморозков, однако пик активности членистоногих приходится на май-июль.