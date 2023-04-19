Россияне высказались за досрочную отправку предпенсионеров на заслуженный отдых

Профсоюзы обратились в Государственную думу с предложением отправлять безработных граждан, достигших предпенсионного возраста на заслуженный отдых. В письме указано, что если россиянину до пенсии остается не более пяти лет и ни он, ни центры занятости не смогли найти для него подходящую работу, его нужно переводить на пенсионное обеспечение. Согласно результатам опроса, проведенного kp.ru, данную инициативу поддержали большинство россиян (74%).
«Если предпенсионер уже выработал свой стаж 25-30 лет на производстве, например, платил налоги, зачем его еще таскать по центрам занятости и пытаться куда-то пристраивать? Тем более это не так-то просто, работодателям в большинстве своем, пожилые не нужны», — отметила одна из участниц исследования.
При этом 6% опрошенных предлагают платить предпенсионерам только минимальную пенсию, а по достижению пенсионного возраста уже ту, которую заработали. По мнению данной группы респондентов, выплачивать полноценное довольствие раньше чем другим тоже нечестно.