Завершился досрочный период ЕГЭ-2023

Экзамены досрочного периода ЕГЭ-2023, который завершился в среду, прошли в штатном режиме, без сбоев. Об этом сообщает Рособрнадзор.

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Досрочно ЕГЭ в этом году сдавали около 14 тысяч человек, в основном выпускники прошлых лет. Для них было открыто 289 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России. Самыми массовыми экзаменами досрочного периода стали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию.

Хотя в целом все прошел без сбоев, за нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов было удалено 33 человека, их результаты аннулированы.

Узнать результаты участники экзаменов могут на портале Госуслуг в разделе "Документы", подраздел "Образование", или на сайте Рособрнадзора.