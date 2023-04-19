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8 минут назад

Завершился досрочный период ЕГЭ-2023

Российская Газета

Экзамены досрочного периода ЕГЭ-2023, который завершился в среду, прошли в штатном режиме, без сбоев. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Завершился досрочный период ЕГЭ-2023
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Досрочно ЕГЭ в этом году сдавали около 14 тысяч человек, в основном выпускники прошлых лет. Для них было открыто 289 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России. Самыми массовыми экзаменами досрочного периода стали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию.

Хотя в целом все прошел без сбоев, за нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов было удалено 33 человека, их результаты аннулированы.

Узнать результаты участники экзаменов могут на портале Госуслуг в разделе "Документы", подраздел "Образование", или на сайте Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля.

Общество,Рособрнадзор,
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