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1 час назад

Форум "Экология" станет площадкой для "зеленой дипломатии"

Газета.Ru

Одним из ключевых акцентов деловой программы XIV международного форума «Экология» станет развитие международного взаимодействия для решения вопросов по защите окружающей среды, сообщает пресс-служба форума.

Форум "Экология" станет площадкой для "зеленой дипломатии"
Фото: пресс-служба международного форума «Экология»пресс-служба международного форума «Экология»

Как отмечают организаторы форума, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия остается участницей многих международных соглашений в сфере сохранения окружающей среды.

Председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев подчеркнул, что экология – это та область, которая должна быть максимально деполитизирована.

«Мы все живем на одной планете, поэтому каждое государство несет долю ответственности за состояние окружающей среды и изменение климата. Я считаю, что экология должна оставаться территорией сотрудничества, мы открыты к диалогу со всеми желающими странами», — заявил он.

Площадкой для «зеленой дипломатии» в рамках форума станет стратегическая сессия «ЦУР 17.2.0: международный экологический диалог». Дискуссия призвана определить пути достижения целей в области устойчивого развития, которые декларирует ООН, в новых условиях.

К участию в мероприятии приглашены представители иностранных государств, Минприроды России, МИД России, Госдумы и Совфеда, бизнес-сообщества и некоммерческих структур. Свое участие в дискуссии подтвердили представители посольств Алжира, Бангладеш, ЮАР, Боливии и другие.

Мероприятие начнет свою работу 5 июня, в 50-ю годовщину Всемирного дня окружающей среды. К участникам форума по видеосвязи обратится директор Европейского регионального бюро ЮНЕП Арнольд Крейльхубер. Кроме того, глава представительства ЮНЕП в России Владимир Мошкало примет личное участие в работе форума 6 июня.

Общество,Николай Валуев,Минприроды России,МИД России,Совет Федерации,Госдума,ООН,
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