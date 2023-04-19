Форум "Экология" станет площадкой для "зеленой дипломатии"

Одним из ключевых акцентов деловой программы XIV международного форума «Экология» станет развитие международного взаимодействия для решения вопросов по защите окружающей среды, сообщает пресс-служба форума.
Как отмечают организаторы форума, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия остается участницей многих международных соглашений в сфере сохранения окружающей среды.
Председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев подчеркнул, что экология – это та область, которая должна быть максимально деполитизирована.
«Мы все живем на одной планете, поэтому каждое государство несет долю ответственности за состояние окружающей среды и изменение климата. Я считаю, что экология должна оставаться территорией сотрудничества, мы открыты к диалогу со всеми желающими странами», — заявил он.
Площадкой для «зеленой дипломатии» в рамках форума станет стратегическая сессия «ЦУР 17.2.0: международный экологический диалог». Дискуссия призвана определить пути достижения целей в области устойчивого развития, которые декларирует ООН, в новых условиях.
К участию в мероприятии приглашены представители иностранных государств, Минприроды России, МИД России, Госдумы и Совфеда, бизнес-сообщества и некоммерческих структур. Свое участие в дискуссии подтвердили представители посольств Алжира, Бангладеш, ЮАР, Боливии и другие.
Мероприятие начнет свою работу 5 июня, в 50-ю годовщину Всемирного дня окружающей среды. К участникам форума по видеосвязи обратится директор Европейского регионального бюро ЮНЕП Арнольд Крейльхубер. Кроме того, глава представительства ЮНЕП в России Владимир Мошкало примет личное участие в работе форума 6 июня.