Форум "Экология" станет площадкой для "зеленой дипломатии"

Одним из ключевых акцентов деловой программы XIV международного форума «Экология» станет развитие международного взаимодействия для решения вопросов по защите окружающей среды, сообщает пресс-служба форума.

Фото: пресс-служба международного форума «Экология» пресс-служба международного форума «Экология»

Как отмечают организаторы форума, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия остается участницей многих международных соглашений в сфере сохранения окружающей среды.

Председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев подчеркнул, что экология – это та область, которая должна быть максимально деполитизирована.

«Мы все живем на одной планете, поэтому каждое государство несет долю ответственности за состояние окружающей среды и изменение климата. Я считаю, что экология должна оставаться территорией сотрудничества, мы открыты к диалогу со всеми желающими странами», — заявил он.

Площадкой для «зеленой дипломатии» в рамках форума станет стратегическая сессия «ЦУР 17.2.0: международный экологический диалог». Дискуссия призвана определить пути достижения целей в области устойчивого развития, которые декларирует ООН, в новых условиях.

К участию в мероприятии приглашены представители иностранных государств, Минприроды России, МИД России, Госдумы и Совфеда, бизнес-сообщества и некоммерческих структур. Свое участие в дискуссии подтвердили представители посольств Алжира, Бангладеш, ЮАР, Боливии и другие.