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Вариант коронавируса «Арктур» выявили в трех образцах в Москве

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Подвариант коронавируса XBB.1.16, получивший в медицинских кругах название Arcturus («Арктур»), обнаружили в трех образцах от московских пациентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НИЦЭМ имени Гамалеи.

В центре пояснили, что эпидемиологи обнаружили в трех образцах «генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16».

Ранее сообщалось, что «Арктур» широко распространился в Индии. В ряде штатов снова ввели обязательное ношение масок.

Вариант предположительно обладает большей заразностью, чем предыдущие штаммы. Вместе с тем, он не отличается высокой патогенностью - вызванное им заболевание в большинстве случае протекает легко, без серьезных последующих осложнений.

Информация о новом субварианте внесена в соответствующие базы.

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