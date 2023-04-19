Досрочный период сдачи ЕГЭ в России прошел в штатном режиме
Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«Проведение досрочного периода ЕГЭ 2023 года завершилось 19 апреля. Экзамены прошли в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. Участие в ЕГЭ в досрочный период приняли около 14 тыс. человек, в основном это выпускники прошлых лет. <…> Во время досрочного периода за нарушения порядка проведения ЕГЭ были удалены с экзаменов 33 человека, их результаты аннулированы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что со своими результатами участники экзаменов смогут ознакомиться на портале госуслуг в разделе «Документы», а также через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля.