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Досрочный период сдачи ЕГЭ в России прошел в штатном режиме

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Досрочный период сдачи ЕГЭ в России прошел в штатном режиме
© РИА Новости

«Проведение досрочного периода ЕГЭ 2023 года завершилось 19 апреля. Экзамены прошли в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. Участие в ЕГЭ в досрочный период приняли около 14 тыс. человек, в основном это выпускники прошлых лет. <…> Во время досрочного периода за нарушения порядка проведения ЕГЭ были удалены с экзаменов 33 человека, их результаты аннулированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что со своими результатами участники экзаменов смогут ознакомиться на портале госуслуг в разделе «Документы», а также через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля.

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