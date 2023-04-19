Экономист оценил идею продлить майские выходные для россиян

Если оценивать влияние длинных выходных на экономику, то, конечно, можно рассчитать стоимость одного рабочего дня или же вспомнить выступления юмориста Аркадия Райкина, который в шутку предлагал привязывать к вращающейся балерине динамо-машину, чтобы она вырабатывала электроэнергию... То есть в экономике может существовать прямая арифметическая зависимость, связанная с отсутствием одного-трех рабочих дней, но радикального влияния дополнительные выходные на нее не оказывают.



Предприятия непрерывного цикла, связанные, например, с нефтепереработкой или металлургией, которые лежат в основе нашей экономики, работают без выходных, без перерывов и праздничных дней. И при этом они выдают продукт. Кроме того, в выходные дни работают многие банки, обслуживающие такие предприятия. Поэтому сетовать на то, что наша экономика из-за нескольких лишних выходных дней что-то недополучит, не приходится. Они не затрагивают всю экономику страны, не затрагивают даже ее половину.



Мы понимаем, что жизнь человека состоит не только из трудовой повинности, но и из общения с семьей, отдыха, путешествий, регенерации его физических и умственных возможностей. Жизнь многообразна, поэтому оперировать сугубо экономическими интересами - даже в такой непростой период, который мы переживаем сейчас - я бы не стал. Это слишком однобокий взгляд на жизнь, на социальное устройство.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук