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Экономист оценил идею продлить майские выходные для россиян

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Дополнительные выходные дни в мае не окажут негативного влияния на состояние российской экономики. Об этом в разговоре с Рамблером заявил экономист Михаил Беляев, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными.

Если оценивать влияние длинных выходных на экономику, то, конечно, можно рассчитать стоимость одного рабочего дня или же вспомнить выступления юмориста Аркадия Райкина, который в шутку предлагал привязывать к вращающейся балерине динамо-машину, чтобы она вырабатывала электроэнергию... То есть в экономике может существовать прямая арифметическая зависимость, связанная с отсутствием одного-трех рабочих дней, но радикального влияния дополнительные выходные на нее не оказывают.

Предприятия непрерывного цикла, связанные, например, с нефтепереработкой или металлургией, которые лежат в основе нашей экономики, работают без выходных, без перерывов и праздничных дней. И при этом они выдают продукт. Кроме того, в выходные дни работают многие банки, обслуживающие такие предприятия. Поэтому сетовать на то, что наша экономика из-за нескольких лишних выходных дней что-то недополучит, не приходится. Они не затрагивают всю экономику страны, не затрагивают даже ее половину.

Мы понимаем, что жизнь человека состоит не только из трудовой повинности, но и из общения с семьей, отдыха, путешествий, регенерации его физических и умственных возможностей. Жизнь многообразна, поэтому оперировать сугубо экономическими интересами - даже в такой непростой период, который мы переживаем сейчас - я бы не стал. Это слишком однобокий взгляд на жизнь, на социальное устройство.

Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил главам регионов обращение с призывом сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными. В случае одобрения властями предложения депутата майские праздники в России продлятся с 1 по 9 мая, пишет "РИА Новости". Пока же нерабочими выходными в следующем месяце в стране запланированы 1 мая, а также период с 6 по 9 мая. Кроме того, "Новые люди" разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны они предложили за счет сокращения новогодних каникул.

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